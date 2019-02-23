Дагестанец установил рекорд России по числу боев в UFC. Это не Хабиб

Бой с бразильцем Карлусом Диегу Феррейрой стал для россиянина Рустама Хабилова 12-м в промоушене UFC. Больше него поединков в UFC среди граждан РФ не провел никто. На втором месте по числу боев в UFC идет Хабиб Нурмагомедов, у него их 11.

Хабилов проиграл Феррейре по очкам на турнире UFC Fight Night в Праге.

И 32-летний Хабилов, и 30-летний Нурмагомедов – уроженцы Дагестана. Оба выступают в легком весе (до 70,3 кг), причем Нурмагомедов – обладатель чемпионского пояса.

Хабилов дебютировал в UFC в декабре 2012 года, одержал 9 побед, потерпев 3 поражения. Нурмагомедов первый бой в UFc провел 20 января 2012 года. Во всех 11 поединках он выиграл.

Контракт Хабилова с UFC предполагает еще один бой. Соглашение Нурмагомедова – тоже. Следующий поединок чемпион UFC проведет ориентировочно в ноябре.

На третьем месте среди россиян по количеству боев в UFC – Олег Тактаров, выступавший в тяжелом весе, и Омари Ахмедов, который дерется в полусреднем весе (до 77,1 кг). У них по девять поединков. Тактаров выступал в промоушене в 1995 году (6 побед, 2 поражения, 1 ничья) и выиграл турнир UFC 6. Ахмедов стал бойцом UFC в 2013 году (5 побед, 3 поражения, 1 ничья).