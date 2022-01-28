Дагестанец из Бахрейна признан «Бойцом года» по ММА среди любителей

Рамазан Гитинов (19-2 по любителям), выступающий за Бахрейн, стал обладателем премии «Amateur MMA Awards» — 2021, ежегодно проводимой IMMAF (Международная федерация по ММА среди любителей).

За время выступления по любителям Гитинов стал чемпионом мира IMMAF и двухкратным чемпионом Европы IMMAF в весовой категории до 77 кг. Он также является первым номером в рейтинге p4p среди любителей.

На чемпионате мира-2021, проходящем в Абу-Даби, Гитинов вышел в финал и будет драться за звание чемпиона 29 января. В полуфинале он одержал победу над чемпионом России-2021 Абдуллой Алиевым. На данный момент беспроигрышная серия Гитинова —18 побед подряд.

Гитинов выступает за Бахрейн с 2017 года, тренируется под руководством главного тренера сборной Бахрейна по ММА — Эльдара Эльдарова.