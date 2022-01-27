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Сегодня, 21:50

Чарльз Оливейра: «С ростом физической силы я стал лучше держать удар»

Чарльз Оливейра рассказал, что сделало его сильнее физически
Никита Горшенин
Корреспондент
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал о своем прогрессе в способности держать удар.

«Работа над силой, безусловно, помогла в этом, — сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу Canal Encarada. —  Она также сделала мои собственные удары сильнее, я стал побеждать нокаутами. Мне стало проще стаскивать людей на землю, хватать и переводить. Самому защищаться от переводов и вставать. Как только я стал физически сильнее — я стал сильнее и во всех компонентах боя. Но сильнее меня сделали не только занятия с железом, но и работа над борьбой, грепплингом и другими вещами».

11 декабря прошлого года Оливейра задушил Порье в 3-м раунде поединка на UFC 269 и провел первую защиту титула.

7 мая Оливейра подерется с Джастино Гэтжи на UFC 274.

Чарльз Оливейра
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