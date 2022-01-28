Хабиб отреагировал на назначение Соннена комментатором Eagle FC

Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тот факт, что экс-боец UFC и Bellator Чейл Соннен будет комментатором на первом турнире Eagle FC в США. Турнир пройдет в ночь на 29 января в Майами (Флорида, США).

«Идея [пригласить Соннена] возникла у Али Абдель-Азиза и Ризвана [Магомедова], — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Майами. — Они первые мне сказали, что можно привлечь Чейла. Конечно, я был чуть удивлен. Почему? Я не думал, что с ним можно так легко договориться. Но это было очень легко. Как видите, мы уже сделали подкаст, а сейчас на втором сидим — на пресс-конференции. Медийно это очень хороший шаг для нашей лиги».

«Что запомнился Соннен? Когда я только начинал, он был суперзвездой в UFC. 2012 год — сами помните, его противостояние с Силвой, — отметил владелец Eagle FC. — Мы даже дрались на одном турнире — когда он дрался с Силвой. Тогда был мой второй бой в UFC. Интересно сейчас здесь сидеть — между этих ребят. Диего Санчес, Кевин Ли, Чейл Соннен. Это бойцы, которые были на пике в разные времена. За кем-то я наблюдал до [перехода в] UFC, за кем-то — в UFC, кто-то был моим потенциальным соперником. И сидеть здесь, проводить пресс-конференцию — чувства такие двоякие. А насчет Чейла — думаю, мы сделали правильный шаг».