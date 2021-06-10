Галиев и Батиста прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире ACA 124
Российский боец Венер Галиев и бразилец Хердесон Батиста прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире ACA 124.
Вес россиянина составил 70,7 килограмм. У Батисты — 70,55 кг.
На счету 45-летнего Галиева 32 профессиональные победы, включая 20 финишей. В активе 28-летнего бразильца 15 побед, 5 поражений, 1 ничья.
Турнир состоится 11 июня в Казани.
Полный кард ACA 124:
Венер Галиев (Россия) — Хердесон Батиста (Бразилия)
Мурад Каламов (Россия) — Уолтер Перейра (Бразилия)
Амирхан Гулиев (Россия) — Роман Гудочкин (Россия)
Алан Гомеш де Кастро (Бразилия) — Ленар Сулейманов (Россия)
Махарбек Каргинов (Россия) — Никита Чистяков (Россия)
Абубакар Местоев (Россия) — Егор Голубцов (Россия)
Мухиддин Холов (Россия) — Ахмед Мусакаев (Россия)
Павел Гордеев (Россия) — Дэнис Силва (Бразилия)
Алтынбек Мамашов (Россия) — Василий Курочкин (Россия)
Сергей Яковлев (Россия) — Арсений Яцинов (Россия)
Осимхон Рахмонов (Россия) — Аслан Шогов (Россия)
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