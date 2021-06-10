Галиев и Батиста прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире ACA 124

Российский боец Венер Галиев и бразилец Хердесон Батиста прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире ACA 124.

Вес россиянина составил 70,7 килограмм. У Батисты — 70,55 кг.

На счету 45-летнего Галиева 32 профессиональные победы, включая 20 финишей. В активе 28-летнего бразильца 15 побед, 5 поражений, 1 ничья.

Турнир состоится 11 июня в Казани.

Полный кард ACA 124:

Венер Галиев (Россия) — Хердесон Батиста (Бразилия)

Мурад Каламов (Россия) — Уолтер Перейра (Бразилия)

Амирхан Гулиев (Россия) — Роман Гудочкин (Россия)

Алан Гомеш де Кастро (Бразилия) — Ленар Сулейманов (Россия)

Махарбек Каргинов (Россия) — Никита Чистяков (Россия)

Абубакар Местоев (Россия) — Егор Голубцов (Россия)

Мухиддин Холов (Россия) — Ахмед Мусакаев (Россия)

Павел Гордеев (Россия) — Дэнис Силва (Бразилия)

Алтынбек Мамашов (Россия) — Василий Курочкин (Россия)

Сергей Яковлев (Россия) — Арсений Яцинов (Россия)

Осимхон Рахмонов (Россия) — Аслан Шогов (Россия)