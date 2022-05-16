Вячеслав Дацик: «В бою с Емельяненко будет лютый размен. Бой закончится в 1-2 раунде»

Российский боец Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко, который состоится на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

«Наконец-то этот бой состоится. Саша молодец, за свои слова отвечает. Вышел — подписал контракт, готов на бой, готов побить меня, — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу HardNews. — Надеюсь, он подготовится к этому бою, потому что ему придется очень нелегко. Надеюсь, он выйдет в хорошей форме, чтобы это не выглядело избиением в одну калитку. Я буду к этому бою готовиться.

Для меня это принципиальное противостояние, оно имеет личный характер, оно имеет мало отношения к спорту. Потому оно такое и громкое. Это противостояние выползло десятки лет назад. Это общенародный эпос. Кто-то писал, что если я ему колхозочкой залеплю — Саша упадет, кто-то писал, что у Саши супертехника, которая меня размотает, что я своими колхозками не попаду. Реальный бой покажет, что лучше: техника бокса или техника колхозного бокса.

С учетом накала эмоций, агрессии с обеих сторон, думаю, что пойдет лютый размен. Думаю, что этот бой закончится в 1-2 раунде».

В последнем бою Дацик за 40 секунд нокаутировал бразильца Сауло Кавалари. Бой состоялся 16 апреля на Pravda Old School Boxing.