Дацик рассказал, как собирается провести поединок с Дукаевым

Боец ММА Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка с Зелимханом Дукаевым, известным по прозвищу Пулеметчик.

«В сражении с Пулеметчиком этот удар будет совершенно бесполезен, так что в него будет нереально попасть, поэтому учусь работать много, серийно и технично, — приводит слова Дацика РЕН ТВ. — Будет вся работа сделана на том, чтобы дать ему больше промахиваться, это его собьет с толку, я уверен, и психологически надавит на него».

Дукаев и Дацик проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.