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Сегодня, 14:49

Дацик рассказал, как собирается провести поединок с Дукаевым

Карен Саркисян
Корреспондент

Боец ММА Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка с Зелимханом Дукаевым, известным по прозвищу Пулеметчик.

«В сражении с Пулеметчиком этот удар будет совершенно бесполезен, так что в него будет нереально попасть, поэтому учусь работать много, серийно и технично, — приводит слова Дацика РЕН ТВ. — Будет вся работа сделана на том, чтобы дать ему больше промахиваться, это его собьет с толку, я уверен, и психологически надавит на него».

Дукаев и Дацик проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/x/929752-datsik-gotov-izmenit-stil-vedeniia-boia-radi-turnira-ren-tv
Вячеслав Дацик
ММА
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