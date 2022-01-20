Нганну: «Я не горжусь и не хвастаюсь, но я вырубил Гана хайкиком во время спарринга»

Чемпион UFC Фрэнсис Нганну в ходе общения с журналистами на медиадне перед субботним поединком раскрыл подробности спарринга с Сирилом Ганом. Нганну утверждает, что он наглухо нокаутировал Гана в том спарринге.

— В документальном фильме «UFC 270: Обратный отсчет» вы говорили, что отправили Сирила в нокдаун. Все же, это был нокдаун или нокаут?

— Разве я так говорил?

— Да, вы так сказали.

— О, прощу прощение за то, что так сказал, но я тогда его нокаутировал.

— Нокаутировали?

— Да.

— И как?

— Жестко. Левым хайкиком.

— По этой причине не вышло полное видео боя?

— Было много причин, по которым не вышла полная версия этого видео.

— Это дает вам уверенности в себе перед боем?

— Позвольте мне прояснить, что это был ненамеренный нокаут. Все получилось случайно. У меня даже в мыслях не было попытаться его нокаутировать. Сказать по правде, это не то, чем я горжусь или хвастаюсь, ведь я вырубил своего спарринг-партнера. На тренировках такое происходит часто. Мы несем ответственность перед партнером.

— В общем, это была случайность?

— Да.

Нганну и Ган встретятся в главном событии турнира UFC 270, который состоится в ночь на 23 января в Анахайме (США). На счету Нганну 16 побед и 3 поражения, у Гана — 10 побед в 10 поединках.