«Поваляться в горной воде — милое дело». Александр Емельяненко опубликовал фото у водопада
Александр Емельяненко показал снимок у водопада
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фото у водопада.
«После изнурительной работы поваляться в горной воде — милое дело!» — написал Емельяненко.
В последнем бою Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.
Недавно стало известно о том, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал менеджера Емельяненко Азамата Бостанова, который подозревается в изнасиловании и избиении.
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