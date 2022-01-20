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Сегодня, 14:03

«Поваляться в горной воде — милое дело». Александр Емельяненко опубликовал фото у водопада

Александр Емельяненко показал снимок у водопада
Виктория Кравченко
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фото у водопада.

«После изнурительной работы поваляться в горной воде — милое дело!» — написал Емельяненко.

В последнем бою Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Недавно стало известно о том, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал менеджера Емельяненко Азамата Бостанова, который подозревается в изнасиловании и избиении.

Александр Емельяненко
ММА
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