Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

Скандально известный боец Вячеслав Дацик победил нокаутом в третьем раунде Андрея Кирсанова. Поединок состоялся в Санкт-Петербурге и прошел по правилам кикбоксинга.

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации. В местах заключения свободы боец провел более 10 лет.

Согласно сайту Sherdog, у 39-летнего Дацика 5 побед и 8 поражений в ММА, однако в данной статистике учтены не все бои «Рыжего Тарзана».

45-летний Кирсанов — известный в 1990-е и 2000-е кикбоксер. Они трижды бились с Дациком в 2000-е: по правилам кикбоксинга дважды победил Кирсанов, по правилам ММА выиграл Дацик.