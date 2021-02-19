Дацик оказался тяжелее Дижона на 35 кг

Боец ММА Вячеслав Дацик и камерунский боксер Тайсон Дижон прошли процедуру взвешивания перед «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Разница в весе составила 35 кг. Вес Дацика составил 128 кг, Дижона — 93 кг.

По словам Дацика, перед боем с Дижоном он сбросил 20 килограммов.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в Москве. Главным событием вечера станет бой Федора Чудинова и Айзека Чилембы.