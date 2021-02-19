Зулузиньо уверен: Федор Емельяненко остается самым сильным бойцом ММА

Знаменитый боец смешанных единоборств Зулузиньо назвал своего бывшего соперника Федора Емельяненко самым сильным бойцом в истории и выразил мнение, что он остается лучшим до сих пор. Зулулиньо за свою карьеру дрался с двумя россиянами — Емельяненко и Ибрагимом Магомедовым.

— Я помню, как дрался с Федором Емельяненко, — цитирует «Советский спорт» Зулулиньо. — Имя второго соперника, к сожалению, не помню, но от обоих боев я испытал огромное удовлетворение.

— Кто был самым сильным противником в вашей карьере?

— Федор.

— А кто сейчас, по вашему мнению, самый сильный боец?

— Думаю, также Федор. Ничего не изменилось.

Зулулиньо дрался с Емельяненко 31 декабря 2005 года, поражение стало для него первым в карьере. Емельяненко свой последний бой провел 29 декабря 2019 года, победив Куинтона Джексона.