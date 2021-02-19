Зулузиньо уверен: Федор Емельяненко остается самым сильным бойцом ММА
Знаменитый боец смешанных единоборств Зулузиньо назвал своего бывшего соперника Федора Емельяненко самым сильным бойцом в истории и выразил мнение, что он остается лучшим до сих пор. Зулулиньо за свою карьеру дрался с двумя россиянами — Емельяненко и Ибрагимом Магомедовым.
— Я помню, как дрался с Федором Емельяненко, — цитирует «Советский спорт» Зулулиньо. — Имя второго соперника, к сожалению, не помню, но от обоих боев я испытал огромное удовлетворение.
— Кто был самым сильным противником в вашей карьере?
— Федор.
— А кто сейчас, по вашему мнению, самый сильный боец?
— Думаю, также Федор. Ничего не изменилось.
Зулулиньо дрался с Емельяненко 31 декабря 2005 года, поражение стало для него первым в карьере. Емельяненко свой последний бой провел 29 декабря 2019 года, победив Куинтона Джексона.
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