Дацик — о бое с Монсоном: «Покажу мощь русских кулаков»

Тяжеловес Вячеслав Дацик высказался о предстоящем поединке против ветерана ММА Джеффа Монсона.

«Инстинкты всегда есть. Джефф зря думает, что я не умею бороться. Мне не нравится бороться, не нравится валятся и обняться. Но я умею это делать», — сказал Дацик на пресс-конференции.

«Я никого не выключал? Все просто во время убегали. Джефф — уважаемый человек. Я постараюсь его не бить. Но постараюсь ему показать ядерную мощь русских кулаков. Постараюсь побороться и показать пару приемов из «Мортал Комбат».

Монсон и Дацик возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа в Москве.