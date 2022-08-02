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Сегодня, 14:59

UFC снял фильм об Олеге Тактарове

Иван Торопцев
Корреспондент
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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, что американский промоушен снял фильм о нем.

«Ко мне было очень нежное и внимательное отношение. Относились подчеркнуто внимательно. Вы, наверное, знаете, что и фильм сейчас про меня сняли UFC, и даже деньги за это заплатили, хотя я был готов поучаствовать и бесплатно. Прекрасная команда работала два дня на съемках в Белоруссии. Все было здорово», — приводит Metaratings слова Тактарова.

Тактаров выступал в UFC с апреля по декабрь 1995 года. Всего на его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/promousen-ufc-snyal-film-ob-olege-taktarove-44831/
Олег Тактаров
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