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Дацик не верит в проведение реванша с Александром Емельяненко

Алина Савинова
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В команде российского бойца ММА Вячеслава Дацика заявили, что спортсмен не верит в проведение боя-реванша с Александром Емельяненко.

«Этот реванш не состоится никогда. Вячеслав в него уже не верит», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

Поединок между Дациком и Емельяненко должен был состояться еще минувшей весной, но был перенесен на неопределенный срок.

В первом бою победу одержал Дацик за 12 секунд первого раунда. Поединок прошел 25 сентября 2022 года в Москве.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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