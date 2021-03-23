Чимаев заявил, что продолжит карьеру в ММА

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице в Instagram объявил о намерении продолжить карьеру.

«Сюрприз-сюрприз, я возвращаюсь, чтобы разбить всех», — написал спортсмен в своем Instagram 23 марта.

Ранее бой Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом был перенесен в третий раз. После этого шведский спортсмен допустил, что завершит карьеру.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед (из них 6 — нокаутом) и 3 поражения.