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Чимаев заявил, что продолжит карьеру в ММА

22:10
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице в Instagram объявил о намерении продолжить карьеру.

«Сюрприз-сюрприз, я возвращаюсь, чтобы разбить всех», — написал спортсмен в своем Instagram 23 марта.

Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

Ранее бой Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом был перенесен в третий раз. После этого шведский спортсмен допустил, что завершит карьеру.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед (из них 6 — нокаутом) и 3 поражения.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMxXBlMlvo2/

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