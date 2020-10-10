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Чимаев заявил, что пока не может найти себе нового соперника

09:08
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Боец Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заявил, что пока не может найти себе нового соперника.

«Я просто хочу, чтобы мои фанаты и люди, поддерживающие меня, знали. UFC предлагают мне бой со Стивеном Томпсоном в весовой категории 170 фунтов, и он отказался от него так же, как и Крис Уайдман в категории 185 фунтов. Я иду за всеми», — написал Чимаев в Twitter.

На счету Хамзата Чимаева девять поединков, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трех боях.

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