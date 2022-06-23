Анатолий Токов: «Может, Шлеменко завидует Федору?»

Токов отреагировал на конфликт между Федором Емельяненко и Шлеменко

Российский боец Анатолий Токов (30-2) прокомментировал конфликт между главой Союза ММА России Федором Емельяненко (40-6) и бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко (61-13).

«Может, Саша не любит Федора? Или завидует ему? Я могу сказать так. Федор свою работу делает очень хорошо. Я никогда в жизни не видел моментов, чтобы он себя неправильно вел. Не поверю в это. Поэтому все вопросы к Александру», — приводит слова Токова metaratings.ru.

Заочный конфликт между Емельяненко и Шлеменко разгорелся на фоне скандального ухода Радмира Габдуллина с поста президента Союза ММА России.