Чимаев рассказал, как Перейра может победить Адесанью

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) считает, что для победы чемпиона среднего дивизиона Алекса Перейры (7-1) над экс-чемпионом Исраэлем Адесаньей (23-2) бразильцу нужно подтянуть свою борьбу.

«Если он [Перейра] начнет заниматься борьбой в своем тренировочном лагере, он победит Иззи... Но у этого парня [Перейры] нет борцовских навыков», — сказал Чимаев на The MMA Hour.

Адесанья подерется с Перейрой 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.