Малыхин летом подерется за титул чемпиона ONE Championship в тяжелом весе

Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом Анатолий Малыхин (12-0) встретится с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) летом. Об этом сообщил глава лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонг на пресс-конференции.

Поединок Малыхина и Бхуллара дважды срывался. Объединительный бой должен был состояться 24 марта. В качестве причины срыва поединка указывается «изменение обстоятельств телетранслятора».

Малыхин в прошлом бою одолел Ренье де Риддера (16-1) и стал новым чемпионом в полутяжелом весе. Поединок состоялся 2 декабря 2022-го на ONE Fight Night 5 в Маниле, Филиппины.