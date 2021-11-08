Петр Ян вернулся в Россию после боя с Сэндхагеном
Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян прилетел в Россию после поединка с американцем Кори Сэндхагеном, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
В аэропорту Екатеринбурга Яна встречали одноклубники и болельщики.
Россиянин появился в терминале с поясом на плече.
Боец прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта, который дал понять, что следующий поединок он проведет с действующим чемпионом UFC американцем Алджамейном Стерлингом.
«Стерлинг, когда надо, спрятал голову в песок. Сейчас он хочет провести поединок в декабре, не желая давать мне время на подготовку. Но спешить никуда не будем — это работа менеджеров», — сказал Ян.
30 октября Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267 в Абу-Даби и стал временным чемпионом в легчайшем весе.
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