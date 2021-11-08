Петр Ян вернулся в Россию после боя с Сэндхагеном

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян прилетел в Россию после поединка с американцем Кори Сэндхагеном, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

В аэропорту Екатеринбурга Яна встречали одноклубники и болельщики.

Россиянин появился в терминале с поясом на плече.

Боец прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта, который дал понять, что следующий поединок он проведет с действующим чемпионом UFC американцем Алджамейном Стерлингом.

«Стерлинг, когда надо, спрятал голову в песок. Сейчас он хочет провести поединок в декабре, не желая давать мне время на подготовку. Но спешить никуда не будем — это работа менеджеров», — сказал Ян.

30 октября Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267 в Абу-Даби и стал временным чемпионом в легчайшем весе.