Адесанья признался, что перед боем с Костой съел галлюциногенные грибы

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) сообщил, что за три недели до боя с Пауло Костой (13-2) съел галлюциногенные грибы.

«Я ел галлюциногенные грибы перед боем с Костой. Это было где-то три недели до боя, — сказал Адесанья в подкасте Майка Тайсона. — Я расскажу историю. Мы были на карантине, занимались в спортзале. На протяжении всего лагеря мы тренировались в спортзале. Однажды в воскресенье мы провели самую тяжелую тренировку за всю неделю. После этого мы решили отдохнуть, отправились кататься на велосипедах, а затем поели грибов. Черт возьми, это был один из лучших дней в моей жизни».

Ранее после боя с Адесаньей Коста сообщил, что выпил бутылку вина в ночь перед боем.

Адесанья и Коста дрались 27 сентября 2020 года на UFC 253. Адесанья победил техническим нокаутом во втором раунде.