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Чимаев хочет провести бой с Диасом: «Я иду за тобой»

11:02
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев выразил заинтересованность в поединке с Ником Диасом.

«Ник Диас, сюрприз-сюрприз. Я иду за тобой», — написал Хамзат Чимаев в Instagram.

Ник Диас — родной старший брат Нейта Диаса. В последнем бою, который состоялся в 2015 году, ныне 37-летний Ник встретился с легендарным Андерсоном Сильвой.

Изначально поединок завершился победой решением судей в пользу Андерсона, но вскоре результат изменили на «несостоявшийся» из-за того, что в допинг-пробах бразильца были обнаружены запрещенные препараты. Также допинг-тест Диаса дал положительный результат на марихуану.

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