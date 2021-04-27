Чимаев хочет провести бой с Диасом: «Я иду за тобой»
11:02
Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев выразил заинтересованность в поединке с Ником Диасом.
«Ник Диас, сюрприз-сюрприз. Я иду за тобой», — написал Хамзат Чимаев в Instagram.
Ник Диас — родной старший брат Нейта Диаса. В последнем бою, который состоялся в 2015 году, ныне 37-летний Ник встретился с легендарным Андерсоном Сильвой.
Изначально поединок завершился победой решением судей в пользу Андерсона, но вскоре результат изменили на «несостоявшийся» из-за того, что в допинг-пробах бразильца были обнаружены запрещенные препараты. Также допинг-тест Диаса дал положительный результат на марихуану.
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