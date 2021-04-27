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Макгрегор пожертвовал 500 тысяч долларов детскому фонду в родном городе Порье

10:49
Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сделал пожертвование на полмиллиона долларов фонду Boys & Girls Club of Acadiana, который расположен в родном городе Дастина Порье в Лафайете, штат Луизиана. Об этом сообщает TMZ Sports, отметив, что фонд в прошлом сотрудничал с благотворительной организацией Порье The Good Fight Foundation.

Фонд поблагодарил спортсмена за пожертвование, поскольку, по словам представителей, деньги Макгрегора пойдут на организацию летнего лагеря в 2021 году и другие развлекательные мероприятия.

«Эти инвестиции меняют игру! Спасибо тебе, Конор, за помощь в том, чтобы у наших детей было все необходимое для роста и процветания этим летом», — прокомментировали представители фонда крупное пожертвование Макгрегора.

Ранее Порье заявил, что Макгрегор не выполнил обещание, которое ирландец дал до реванша в преддверии UFC 257 в Абу-Даби. Закончилось это тем, что бойцы устроили конфликт в Twitter, результатом которого стал публичный отказ Конора от трилогии.

Позже трилогию все же объявили официально. Теперь им предстоит сразиться на турнире UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Вегасе при полных трибунах.

В их втором поединке победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Порье.

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