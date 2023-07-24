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Сегодня, 07:21

Чимаев готов стать тройным чемпионом: «Скоро я соберу все титулы»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что готов выступать в полусреднем, среднем и полутяжелом весовых категориях.

«Я дерусь во всех весовых категориях. Для меня это не имеет значения. Я просил Дану Уайта, чтобы если кто-то снимется с боя, я мог подраться с Гловером Тейшейрой за титул в полутяжелом весе. Я просил подраться за пояс, если кто-то получит травму. Скоро я соберу все свои титулы.

Я готов драться во всех дивизионах, для меня это неважно. Я могу спуститься вниз, мне просто необходимо время, а не так, как последний раз, когда мне дали четыре недели. Я планирую быть чемпионом в разных дивизионах. Если кто-то хочет подраться, то для меня вес не имеет значения.

Если Адесанья будет чемпионом, то, конечно, я положу на него глаз. Я слежу за всеми чемпионами. Я хочу мои пояса, как минимум три титула", — сказал Чимаев в интервью TNT Sports.

Чимаев и Пауло Коста (14-2) подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Изначально Коста должен был подраться с Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291.

Исраэль Адесанья
Хамзат Чимаев
UFC
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