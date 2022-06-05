Бывший боец UFC, ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал совет Майка Тайсона ирландцу Конору Макгрегору по поводу возвращения в ММА.

Ранее легенда бокса в беседе с Генри Сехудо в подкасте The Fight Card заявил, что экс-чемпиону UFC в двух весах нужно провести несколько разминочных боев, а не сразу выбирать в соперники бойцов высокого уровня.

«Такое работает в боксе. Да, Тайсон на месте Конора поступил бы так. Он был хорошим человеком, следуя основному правилу. «Будь я на место другого, то что бы я сделал?». В боксе Тайсон поступил бы именно так. Но в ММА это так не работает», — сказал Соннен на видео, опубликованном на своем ютуб-канале.

На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений. В июле прошлого года ирландец досрочно уступил Дастину Порье. Макгрегор травмировал ногу в конце первого раунда и не смог продолжить поединок.