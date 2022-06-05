Энтони Смит сомневается, что Конора проверяют на допинг

33-летний американский боец Энтони Смит (33-16) не уверен, что Антидопинговое агентство США (USADA) проверяет бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) на допинг.

«Интересно, как агенты USADA проверяют Конора на допинг? Он ведь плавает на своей яхте по всему миру, — сказал Смит в подкасте Майкла Биспинга. — Сомневаюсь, что он в реальном времени отправляет USADA данные о своем местонахождении. Даже если так, то что они делают? Посылают вертолет, чтобы высадиться на его яхте? Сомневаюсь. Полагаю, ответ лежит на поверхности — они просто-напросто его не проверяют. Не обвиняю Конора в том, что он принимает стероиды, но вполне может быть, что он употребляет препараты, которые положительно влияют на его восстановление».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.