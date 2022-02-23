Чейл Соннен: «Грегор Гиллеспи стал бы большой проблемой для Ислама Махачева»

Аналитик, бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что 34-летний американский боец Грегор Гиллеспи (14-1) за счет хорошей борьбы и выносливости стал бы «большой проблемой» для Ислама Махачева (21-1).

«Гиллеспи стал бы большой проблемой для Махачева, — сказал Чейл Соннен на своем YouTube-канале. — Он обладает отличной выносливостью и борьбой. Он — заноза в заднице для любого бойца, особенно для того, кто первым делом хочет провести тейкдаун».

Тем не менее Соннен сомневается, что Гиллеспи достоин боя в главном событии вечера. «Я не могу представить [поединок между Махачевым и Гиллеспи] на главном событии. Каждый боец должен стремиться попасть в главное событие, — подчеркнул Соннен. — Ты не можешь каждый вторник требовать, чтобы тебя повысили в рейтинге. Твоя цель — стать главным событием. Ты должен быть либо очень хорошим бойцом, либо очень популярным».

Махачев проведет следующий бой против Бобби Грина (29-12) в ночь на 27 февраля на турнире UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок состоится в промежуточном весе (160 фунтов). Грегор Гиллеспи в последний раз выходил на бой 8 мая 2021 года против Диего Феррейры (17-5) на UFC on ESPN 24. Тот поединок Гиллеспи выиграл во втором раунде техническим нокаутом

(Давид Хачатрян).