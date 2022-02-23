Махачев дал прогноз на бой с Грином: «Я выиграю в первом раунде»

Российский боец UFC Ислам Махачев (21-1) уверен, что в будущем он еще сразится с Бенеил Дариушем (21-4). Также Махачев дал прогноз на бой с Бобби Грином (29-12), который состоится в ночь на 27 февраля на турнире UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе (Невада, США) и пройдет в промежуточном весе (до 160 фунтов).

«Я верю, что мы с Бенеилом еще встретимся в клетке. Возможно, даже в этом году, — заявил Махачев в интервью ESPN MMA. — Я слышал, что он получил очень серьезную травму, он сломал ногу. Бенеил — один из лучших бойцов в мире. Именно поэтому я верю, что в будущем мы сразимся. Желаю ему скорейшего выздоровления».

Также Махачев сообщил, что ему без разницы, кто выйдет против него в клетку на ближайшем турнире UFC. «Не имеет значения, кто будет передо мной в клетке, потому что у меня всегда один и тот же план. Потому что я все время усердно тренируюсь, — отметил Махачев. — Я закончу с ним [с Грином] в первом раунде. Я знаю свои навыки в борьбе. Я собираюсь повалить его, немного утомить, а затем он постучит. Я должен продемонстрировать людям свой уровень».