Масвидаль: «200 миллионов жизней было потеряно в ходе эксперимента под названием «коммунизм»

Боец полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль снова остро раскритиковал коммунизм и социализм в ходе общения с болельщиками на платформе Rumble.

Вопрос болельщика: «Что вы думаете о текущей забастовке дальнобойщиков в Канаде?» (правительство Канады обязало всех дальнобойщиков страны полностью вакцинироваться от ковида, если они хотят пересекать канадско-американские границы. Водители грузовиков и их сторонники уже две недели бастуют в Оттаве — Прим. «СЭ»).

Хорхе Масвидаль: «Хреновая ситуация, я молюсь за дальнобойщиков и тех людей, кто помогает им материально, жертвует им деньги. Но я думаю, вся эта ситуация — хороший пример США и остальному миру. Ведь там не только дальнобойщики теряют работу, но и людям, которые жертвуют им деньги, помогают материально — этим людям блокируют банковские счета и ставят их финанс на контроль. Такого не должно быть ни в каком виде или форме нигде. После такого все нормальные люди должны проснуться, потому что это уже звоночек того, что мы видели много раз. А именно — как около 200 миллионов человеческих жизней было потеряно в ходе эксперимента под названием коммунизм и социализм. Больше ни одна жизнь не должна быть погублена таким у******* видом устройства общества. И я уверен, в США такая ситуация, как в Канаде, невозможна, потому что США — лучшая страна в мире».