Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Четыре недели». UFC начала отсчет до боя Хабиб — Фергюсон

02:51
Теги:

UFC опубликовала в Instagram фотографию с дуэли взглядов россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Организация ведет отсчет до боя, запланированного на 18 апреля.

«Четыре недели», — говорится в сообщении.

FOUR WEEKS ? #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 10189
Все опросы
Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: как закончится бой?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC




Прямой эфир
Прямой эфир