UFC опубликовала в Instagram фотографию с дуэли взглядов россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Организация ведет отсчет до боя, запланированного на 18 апреля.

«Четыре недели», — говорится в сообщении.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.