«Четыре недели». UFC начала отсчет до боя Хабиб — Фергюсон
02:51
UFC опубликовала в Instagram фотографию с дуэли взглядов россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Организация ведет отсчет до боя, запланированного на 18 апреля.
«Четыре недели», — говорится в сообщении.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.
Опрос
проголосовало: 10189Все опросы
Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: как закончится бой?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC