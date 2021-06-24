Бывший чемпион АСА Гончаров проведет бой против Баррозу 16 июля

Экс-чемпион ACA в теяжелом весе Евгений Гончаров проведет бой против Франсимара Баррозу в Сочи 16 июля.

«Экс-чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров возвращается в ACA, подписав новый контракт. Соперником россиянина станет экс-боец PFL и UFC , боец из Бразилии который идёт на серии из 6 побед – Франсимар Баррозу. Боем против Гончарова он дебютирует в нашей организации. Баррозу, который не проигрывал последние три года – станет проверкой на прочность для Евгения Гончарова», – цитирует президента ACA Алексея Яценко пресс-служба лиги.

Поединок пройдет на турнире ACA 126 в Сочи в Ледовом дворце "Большой" 16 июля.

34-летний Гончаров – экс– чемпион ACA в тяжелом весе. В его активе 16 побед при трех поражениях. 41-летний Баррозу, выступающий ранее в PFL и UFC, не проигрывал последние три года и имеет в своём активе 25 побед, 7 поражений, 1 ничью.