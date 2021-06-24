Машрапов заменит Хирамагомедова в со-главном бою ACA 125

Киргизский боец полусреднего веса Тилек Машрапов заменит Гаджимурада Хирамагомедова в со-главном бою ACA 125 и проведет бой против российского «Халка» Али Багова, информирует пресс-служба промоушена.

Багов должен был провести бой против Хирамагомедова, но тот снялся за неделю до боя по состоянию здоровья. Перед матчмейкерами лиги стояла задача, найти достойного соперника Али Багову, который выйдет на коротком уведомлении.

Машрапов принял бой и подписал долгосрочный контракт с ACA. Поединок пройдет в Сочи на АСА 125, в главном бою которого Абдул-Рахман Дудаев подерется с Франциско Де Лима.