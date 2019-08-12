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Чемпионка UFC Шевченко станцевала сальсу

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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко после победы над Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156 станцевала сальсу в гостиничном номере перед вылетом из Уругвая, где проходили бои.

– Пока собираешься на обратный самолет почему бы не станцевать сальсу?! За восемь лет жизни в Латинской Америке я выучила не только испанский язык, – подписала видео Шевченко в своем Instagram.

 

Шевченко провела вторую защиту титула в наилегчайшем весе. В первой защите пояса UFC она победила Джессику Ай.

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