Чемпионка UFC Шевченко станцевала сальсу

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко после победы над Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156 станцевала сальсу в гостиничном номере перед вылетом из Уругвая, где проходили бои.

– Пока собираешься на обратный самолет почему бы не станцевать сальсу?! За восемь лет жизни в Латинской Америке я выучила не только испанский язык, – подписала видео Шевченко в своем Instagram.

Шевченко провела вторую защиту титула в наилегчайшем весе. В первой защите пояса UFC она победила Джессику Ай.