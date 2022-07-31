В Bellator заявили, что последний бой Федора Емельяненко пройдет не в России

В Bellator рассказали, что работают над организацией последнего боя российского бойца Федора Емельяненко.

«Мы все еще работаем над датой и соперником для последнего боя в карьере Федора. Но точно понимаем, что бой будет не в России», — приводит слова пресс-служба Bellator ТАСС.

Ранее сообщалось, что в качестве своего соперника Емельяненко хочет видеть Райана Бейдера.

45-летний спортсмен предыдущий бой провел на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.

Емельяненко имеет результат 40-6 в ММА, результат Бейдера — 30 побед при 7 поражениях.