В Bellator заявили, что последний бой Федора Емельяненко пройдет не в России
В Bellator рассказали, что работают над организацией последнего боя российского бойца Федора Емельяненко.
«Мы все еще работаем над датой и соперником для последнего боя в карьере Федора. Но точно понимаем, что бой будет не в России», — приводит слова пресс-служба Bellator ТАСС.
Ранее сообщалось, что в качестве своего соперника Емельяненко хочет видеть Райана Бейдера.
45-летний спортсмен предыдущий бой провел на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.
Емельяненко имеет результат 40-6 в ММА, результат Бейдера — 30 побед при 7 поражениях.
Источник: https://tass.ru/sport/15355851
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