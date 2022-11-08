Чемпион UFC в среднем весе Израэль Адесанья в интервью шоу The MMA Hour оценил шансы Александра Волкановски в бою против Ислама Махачева.

— Тебе нравятся шансы Алекса Волкановски против Ислама Махачева?

— ****, да. Алекс другой, бро. Спроси даже Джорди, диетолога, он расскажет тебе, что Алекс особенный. Что он способен делать с людьми в зале, даже гоняя вес. Это человек другой породы. Это порода уровня Майкла Фелпса.

12 ноября Адесанья подерется с Алексом Перейрой на UFC 281 в Нью-Йорке.