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Адесанья: «Мне нравятся шансы Волкановски против Махачева. Алекс — это другая порода»

Адесанья оценил шансы Волкановски в бою против Махачева
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в среднем весе Израэль Адесанья в интервью шоу The MMA Hour оценил шансы Александра Волкановски в бою против Ислама Махачева.

— Тебе нравятся шансы Алекса Волкановски против Ислама Махачева?

— ****, да. Алекс другой, бро. Спроси даже Джорди, диетолога, он расскажет тебе, что Алекс особенный. Что он способен делать с людьми в зале, даже гоняя вес. Это человек другой породы. Это порода уровня Майкла Фелпса.

12 ноября Адесанья подерется с Алексом Перейрой на UFC 281 в Нью-Йорке.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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