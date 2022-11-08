Брайс Митчелл рассказал, почему UFC не дадут О'Мэлли бой за титул

Непобежденный полулегковес UFC Брайс Митчелл (15-0) уверен, что матчмейкеры UFC не позволят состояться бою Шона О'Мэлли (16-1) и Алджамейна Стерлинга (21-3).

«UFC не заинтересованы в поединке Стерлинга и О'Мэлли. Они [UFC] готовы сделать все, чтобы не давать О'Мэлли Стерлингу, — сказал Митчелл в интервью MMA Junkie. — О'Мэлли ждет сокрушительное поражение в бою со Стерлингом, и они [UFC] хотят его защитить, потому что он [О'Мэлли] приносит деньги. Мне кажется, что он тоже это понимает, и поэтому не просит титульный бой. Алджо его бы убил. Я тренировался с Алджо 10 лет».

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

О'Мэлли победил Петра Яна (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.