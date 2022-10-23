Александр Волкановски: «Готов подраться с Махачевым»

Волкановски заявил, что готов подраться с Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) заявил, что готов подраться с новым чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (22-1).

Махачев сразу после победы над Чарльзом Оливейрой (33-9) на UFC 280 попросил матчмейкеров дать ему бой с Волкановски.

«Я согласен. Пояс легкого веса на кону, первая позиция PFP на кону», — передает слова Волкановски корреспондент «СЭ» Никита Горшенин.

Махачев победил Оливейру во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).