Вячеслав Василевский: «С Хабибом мне было не очень тяжело спарринговать»

Российский средневес Вячеслав Василевский раскрыл детали спаррингов с непобежденным Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Джерси в 2012 году.

«С Хабибом мне было не очень тяжело спарринговать, — сказал Василевский в интервью «Fight Show». — У него был один или два боя в UFC. Он не очень хорошо двигался в стойке. Хабиб тогда еще не был таким габаритным, не так много гонял. Я был помощнее физически. Не давал ему себя валить».

«Я рассказывал ситуацию, когда мы с ним спарринговали, — продолжил Василевский. По заданию был чистый бокс. Он начал пропускать, начал газовать. Предложил в борьбу. Он не мог меня свалить. Дошло до того, что он предложил подраться на улице. Конечно, я согласился выйти на улицу. Мы начали как будто выходить. Нас начали разнимать».

В последнем бою, который состоялся в июне в Красноярске на турнире AMC Fight Nights, Василевский уступил Давиду Бархударяну техническим нокаутом в первом раунде.

Нурмагомедов, тем временем, завершил карьеру профессионального бойца ММА, добившись рекорда 29-0.