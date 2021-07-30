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Вячеслав Василевский: «С Хабибом мне было не очень тяжело спарринговать»

19:38
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Российский средневес Вячеслав Василевский раскрыл детали спаррингов с непобежденным Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Джерси в 2012 году.

«С Хабибом мне было не очень тяжело спарринговать, — сказал Василевский в интервью «Fight Show». — У него был один или два боя в UFC. Он не очень хорошо двигался в стойке. Хабиб тогда еще не был таким габаритным, не так много гонял. Я был помощнее физически. Не давал ему себя валить».

«Я рассказывал ситуацию, когда мы с ним спарринговали, — продолжил Василевский. По заданию был чистый бокс. Он начал пропускать, начал газовать. Предложил в борьбу. Он не мог меня свалить. Дошло до того, что он предложил подраться на улице. Конечно, я согласился выйти на улицу. Мы начали как будто выходить. Нас начали разнимать».

В последнем бою, который состоялся в июне в Красноярске на турнире AMC Fight Nights, Василевский уступил Давиду Бархударяну техническим нокаутом в первом раунде.

Нурмагомедов, тем временем, завершил карьеру профессионального бойца ММА, добившись рекорда 29-0.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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