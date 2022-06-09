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Сегодня, 18:22

Чемпион UFC Стерлинг: «Если я схвачу Шона О'Мэлли, то сломаю ему ребра»

Алджамейн Стерлинг считает Шона О'Мэлли слабым бойцом
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) заявил, что 13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) слабый боец, которому не светит пояс чемпиона.

«Уверен, если я в стойке схвачу этого парня, то сломаю ему ребра», — сказал Стерлинг на Joe Rogan Experience, добавив, что его следующим соперником будет либо Ти Джей Диллашоу (17-4), либо Жозе Альдо (31-7): «Я знаю, кто дерется за большие деньги, а кто пользуется шприцами. Не знаю, пользуется ли шприцами Альдо, но точно уверен, что ими пользуется Диллашоу. Спросите у USADA».

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Алджамейн Стерлинг
ММА
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