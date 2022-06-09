Ариель Хельвани: «Следующим соперником Нейта Диаса будет не Конор»

Журналист Ариель Хельвани во время своего шоу The MMA Hour заявил, что он не верит, что Нейт Диас (20-13) проведет следующий бой против бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6).

«Я всегда держал в голове, что, когда у Диаса останется по контракту один бой, он подпишет еще один контракт на небольшое количество поединков, — отметил Хельвани. — Сейчас все очень запутанно. Может быть он подерется с Порье, а может быть с Чендлером. Но я не думаю, что он встретится с Конором. Диас хочет как можно быстрее вернуться в октагон, в то время как Конор еще далек от полного восстановления. Очевидно, если бы Конор был здоров, UFC мгновенно организовали бы этот бой. Диас же хочет заработать денег, хочет драться сейчас».

Диас и Макгрегор дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.