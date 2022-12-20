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Сегодня, 12:36

Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт тренируется с сыном Рамзана Кадырова

Давид Хачатрян
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Коди Гарбрандт и Эли Кадыров.
Фото Соцсети
Эли Кадыров, Коди Гарбрандт, Хамзат Чимаев.
Фото Соцсети
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Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Коди Гарбрандт (12-5) тренируется в Абу-Даби вместе с командой Хамзата Чимаева (12-0), где также тренируется сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли.

Али Кадыров, Коди Гарбрандт, Хамзат Чимаев. Фото Соцсети
Эли Кадыров, Коди Гарбрандт, Хамзат Чимаев. Фото Соцсети
Фото Соцсети

«Еще один чемпион прибыл в тренировочный лагерь», — написал Эли в соцсетях, опубликовав фотографию с Гарбрандтом и Чимаевым.

Коди Гарбрандт и Али Кадыров. Фото Соцсети
Коди Гарбрандт и Эли Кадыров. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Гарбрандт идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Кай Кара-Франсу (24-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021-го на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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