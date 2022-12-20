Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт тренируется с сыном Рамзана Кадырова

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Коди Гарбрандт (12-5) тренируется в Абу-Даби вместе с командой Хамзата Чимаева (12-0), где также тренируется сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли.

Эли Кадыров, Коди Гарбрандт, Хамзат Чимаев. Фото Соцсети Фото Соцсети

«Еще один чемпион прибыл в тренировочный лагерь», — написал Эли в соцсетях, опубликовав фотографию с Гарбрандтом и Чимаевым.

Коди Гарбрандт и Эли Кадыров. Фото Соцсети Фото Соцсети

Гарбрандт идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Кай Кара-Франсу (24-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021-го на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.