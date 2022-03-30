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Сегодня, 11:35

Bellator объявила следующего соперника Мусаси

Чемпион Bellator Гегард Мусаси проведет бой против Джонни Эблина
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Гегард Мусаси.
Фото Global Look Press

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-7) проведет очередную защиту титула против 1-го номера рейтинга, непобежденного Джонни Эблина (11-0). Бой станет главным событием турнира, который пройдет 24 июня на стадионе Mohegan Sun в Анкасвилле, Коннектикут (США). Об этом сообщается в Twitter организации.

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Бой закончился в первом раунде техническим нокаутом.

Эблин в последнем поединке победил Джони Солтера (18-6) единогласным решением судей 12 марта на Bellator 276.

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