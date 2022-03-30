Bellator объявила следующего соперника Мусаси

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-7) проведет очередную защиту титула против 1-го номера рейтинга, непобежденного Джонни Эблина (11-0). Бой станет главным событием турнира, который пройдет 24 июня на стадионе Mohegan Sun в Анкасвилле, Коннектикут (США). Об этом сообщается в Twitter организации.

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Бой закончился в первом раунде техническим нокаутом.

Эблин в последнем поединке победил Джони Солтера (18-6) единогласным решением судей 12 марта на Bellator 276.