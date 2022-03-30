Фабрисиу Вердум намекнул, что завершил карьеру бойца

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум (24-9) сообщил, что он отказался драться в новом сезоне лиги Professional Fighters League, намекнув, что он больше не готов драться по правилам ММА.

«Тяжело говорить о завершении карьеры после 24 лет боев, — сказал Вердум в интервью на YouTube-канале Ag. Fight. — Даже моя жена постоянно говорит мне, чтобы я объявил о завершении карьеры. Я отвечаю ей, что она этого не дождется... Честно говоря, мне трудно вернуться в единоборства, потому что тогда мне придется полететь в США.

Сейчас я живу в Бразилии. Если бы мне предложили бой по правилам бокса, то я бы согласился. Скажу так: я открыт для предложений по боксу, но в ММА я больше не выступаю. Мне должно поступить просто невероятное предложение, чтобы я сорвался и покинул свой дом".

Вердум в предыдущем поединке дрался с Ренаном Феррейрой 6 мая 2021 года на PFL 3: 2021 Regular Season. Поединок был признан несостоявшимся, так как рефери боя пропустил момент, когда Феррейра постучал бразильца по плечу во время удушающего приема, сигнализируя о сдаче. После этого Феррейра отправил Вердума в нокаут.