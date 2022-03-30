Усман помогает Бернсу в подготовке к бою с Чимаевым

Американский журналист Люк Томас побывал в тренировочном зале Гилберта Бернса (20-4) во Флориде для записи с бразильцем интервью в преддверии UFC 273.

В опубликованных в Twitter Томасом кадрах видно, как чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) помогает советами Бернсу. Томас подтвердил, что Усман тренируется вместе с бразильцем.

Ранее бразилец сообщил, что пригласил в тренировочный лагерь двух русских борцов. «Каждый день они тренируются со мной. Они попросили не раскрывать их имен. Я согласился, потому что они показывают мне много техник, которые меняют мой стиль», — сказал Бернс в интервью MMA Fighting.

Бой Бернса и Хамзата Чимаева (10-0) состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе.