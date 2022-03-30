Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:02

Усман помогает Бернсу в подготовке к бою с Чимаевым

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Американский журналист Люк Томас побывал в тренировочном зале Гилберта Бернса (20-4) во Флориде для записи с бразильцем интервью в преддверии UFC 273.

В опубликованных в Twitter Томасом кадрах видно, как чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) помогает советами Бернсу. Томас подтвердил, что Усман тренируется вместе с бразильцем.

Ранее бразилец сообщил, что пригласил в тренировочный лагерь двух русских борцов. «Каждый день они тренируются со мной. Они попросили не раскрывать их имен. Я согласился, потому что они показывают мне много техник, которые меняют мой стиль», — сказал Бернс в интервью MMA Fighting.

Бой Бернса и Хамзата Чимаева (10-0) состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
Читайте также
Топ-5 самых опасных продуктов для печени
Силачу Максу Новоселову грозит тюрьма за изнасилование. Все, что известно на данный момент о деле бойца ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рефери объяснил свои действия в бою Шуаева и Пономарева

Bellator объявила следующего соперника Мусаси
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости