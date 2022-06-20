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Сегодня, 20:04

В ACA заявили, что готовы провести турнир в формате стенка на стенку с AMC Fight Nights

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент АСА Асланбек Бадаев сообщил, что лига открыта к проведению турнира в формате стенка на стенку с лигой AMC Fight Nights.

Бадаев заявил, что ни один чемпион промоушена AMC Fight Nights не сможет выиграть у действующего чемпиона АСА.

«Скажу честно, что я хочу этой встречи, — сказал Бадаев «СЭ». — Я не знаю, что получится в клетке, ведь всегда есть место случайностям, но я не вижу ни одного чемпиона со стороны Fight Nights, который может выиграть у действующего чемпиона лиги АСА».

«Насколько это реально? Будем общаться с Майрбеком [Хасиевым] (основатель АСА — Прим. «СЭ»). Общался с Алексеем [Яценко] (президент АСА — Прим. «СЭ»), общался с Яраги [Гитаевым], общался с вице-президентами, матчмейкером, и скажу, что им идея нравится. Все единогласно говорят, что это то, что вызовет бешеный ажиотаж. Ни одно Гран-при, ни одни идеи Камила [Гаджиева] (президент АМС Fight Nights — Прим. «СЭ») не переплюнут в потенциале то, что может произойти в этом противостоянии в формате стенка на стенку».

«Болельщики просят, чтобы мы сделали это. Задачи организации — это делать бои, которые интересны людям. Мы же все-таки делаем бои для болельщиков».

Последний турнир промоушена АСА проходил 17 июня в Сочи. В главном событии АСА 140 казахстанец Артем Резников победил бразильца Дави Рамоса судейским решением и вышел в полуфинал Гран-при АСА в легком весе.

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