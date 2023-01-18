Хамзин считает, что Ян финиширует Двалишвили во втором раунде

Российский боец ММА Ильяс Хамзин прокомментировал предстоящий бой между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«В ММА нет удобных соперников. Каждый боец по-своему опасен, по-своему неудобен. В случае с Двалишвили встреча с ним — хорошая возможность для Петра вернуться в титульную гонку. Мне, как зрителю и фанату, интересен бой, буду ждать с нетерпением. Да, Двалишвили побеждал Жозе Альдо и Джона Додсона, но и Петя по ним легко прошелся. Присутствие Алджамейна Стерлинга в углу Мераба во время боя не сыграет большой роли. У Яна все в порядке с психологией. Он не обращает внимания на такие мелочи. Жду интересный поединок, и мой прогноз — Петя удосрочит Двалишвили во втором раунде. Я не вижу, чем Мераб может быть опасен для Петра. Только борьбой. Но мы знаем, какая защита от борьбы у Яна», — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.