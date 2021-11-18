Чемпион ACA Джонсон рассказал, как собирается нокаутировать Вахаева

Действующий чемпион ACA в тяжелом весе американец Тони Джонсон раскрыл план на бой против россиянина Мухумата Вахаева.

«Я его нокаутирую во втором или третьем раунде, — сказал Джонсон «СЭ». — У меня быстрые руки. Превосхожу его в этом аспекте. Буду защищаться от его проходов в ноги, и затем ему будет нечего предложить. Тем самым я его нокаутирую».

Джонсон сразится с Вахаевым на турнире ACA 132, который пройдет 19 ноября в Минске. На счету 35-летнего Джонсона 15 побед, 5 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся. У 31-летнего Вахаева — 10 побед, 4 поражения и 1 ничья.