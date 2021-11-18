Джонсон извинился перед Вахаевым за слова о бойфренде

Чемпион ACA в тяжелом весе американец Тони Джонсон сообщил «СЭ», что извинился перед россиянином Мухуматом Вахаевым после их конфлкта во время перекрестного интервью.

Интервью состоялось в среду. Ведущий Алексей Махно напомнил, что Джонсон ранее назвал Вахаева и другого бойца АСА Алихана Вахаева бойфрендами. Вахаев потребовал у Джонсона извинений, но тот извиняться отказался. Затем переводчик сказал Вахаеву, что американец пригрозил ему расправой в клетке. После этого российский боец поднялся с кресла и ударил Джонсона ладонью. Американец упал, после чего спортсменов разняли.

«Мы обсудили этот момент с ним, — сказал Джонсон в интервью «СЭ». — Он подумал, что я сказал, что его брат — гомосексуал. И я, конечно же, не называл так его брата. Я понимаю, что для чеченца это очень неуважительно и недопустимо. За это я извиняюсь. Но тут еще есть такой момент, что он не понимает мой язык. И я понял, что дело в языковом барьере. Поэтому я сказал: «Послушай, я не называл твоего брата геем. Я имел в виду, что он поддерживает тебя». Мы это уже перетерли. Разобрались, и это все позади. Я принес извинения, потому что это проявление неуважения. Недопустимо такое говорить, когда речь идет о родных и близких. Я извинился, потому что он подумал, что я сказал, что его брат — гомосексуал. Мы все выяснили».

«Я извинился перед ним сразу после драки. Этот момент не показали на видео. Сказал ему: «Я не имел в виду, что твой брат такой». Чеченцы — они другие. Они воспринимают все немного по-другому», — добавил американец.

Вахаев в беседе с «СЭ» в свою очередь подтвердил, что Джонсон перед ним извинился. По его словам, они пожали друг другу руки.

Джонсон и Вахаев подерутся в главном событии турнира ACA 132, который состоится 19 ноября в Минске. На счету Джонсона 15 побед, 5 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся. У Вахаева — 10 побед, 4 поражения и 1 ничья.