Масвидаль назвал Макгрегора озлобленным стариком, который весь день кричит на телевизор

Боец ММА Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре.

«Я думаю, что Конор Макгрегор — озлобленный старик, который весь день кричит на телевизор, — приводит слова бойца MMA Fighting. — Для него отстойно, что он травмирован. Он так часто ломался, что уже не может собраться с силами и выйти на бой подготовленным. Просто веди нормальную жизнь, братан. Этот парень закончит тем, что загонит себя до смерти. Лучше сходи в реабилитационный центр и научись правильно относиться к пожилым людям. Мне всегда было наплевать на Конора. Он в легком весе, а я бьюсь в полусреднем весе — это размер взрослого человека».

Ранее Макгрегор раскритиковал Масвидаля за отмену поединка с англичанином Леоном Эдвардсом. Американец заявил, что получил травму и не сможет выйти в октагон.